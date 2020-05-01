Американская модель Джиджи Хадид впервые прокомментировала слухи о своей беременности и подтвердила, что она и ее парень Зейн Малик ждут рождения первенца.

Об этом она сказала в эфире шоу Джимми Фэллона

Приветствуя модель в эфире, Фэллон начал с поздравления.

На что Хадид ответила:

“Большое спасибо за поздравления! Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности, но все равно очень рады и благодарны всем за поздравления и поддержку. Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы”.

Как отец двоих детей, Джимми посоветовал моделе по максимуму наслаждаться тем, что у нее есть сейчас, потому что после рождения малыша все изменится.

Джиджи сказала, что старается так делать. “Я пытаюсь. Особенно в это время, это хорошая возможность, чтобы быть дома и быть вместе”, – добавила она.

Хадид также рассказала о своих вкусовых предпочтениях во время беременности:

“Моя жажда – это все бейгли (булочка, похожая на бублик, – ред.). Я каждый день ем бейгли, и я была так впечатлена, что мой праздничный торт был бейглем”, – поделилась звезда.

Она добавила, что просто разрыдалась, когда увидела торт, испеченный к ее Дню рождению, который Хадид отмечала 23 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 25 Апр 2020 в 5:49 PDT

Отметим, что с бывшим участником группы “One Direction” Зейном Маликом модель вместе с 2015 года: за это время пара сходилась и расходилась несколько раз.