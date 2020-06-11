Трое учителей подали иск против голливудской актрисы Риз Уизерспун и ее модного бренда Draper James. Они осталась недовольны благотворительной акцией, после которой не смогли получить обещанные бесплатные платья.

Об этом сообщили в заявлении бренда.

Благотворительная акция состоялась в апреле и была направлена на учителей, которые в разгар эпидемии коронавируса COVID-19 продолжали обучать детей.

Суть акции была в том, что компания обещала учительницам бесплатные платья от Draper James. При этом, в бренде не уточнили, что собирались подарить лишь 250 платьев. Остальным обещали скидку в размере 25 % на любые другие товары бренда. Те, кому платьем не хватило – недовольны, потому теперь требуют компенсации.

Три учительницы, которые подали судебный иск, утверждают, что ждали платья в подарок, так как изначально не сообщалось, что это розыгрыш, а не раздача подарков. Теперь они утверждают, что актриса поступила несчетно и требуют компенсировать им стоимость платьев.

Представители Draper James заявили, что удивлены иском, так как не рассчитывал на такое количество запросов. Для акции выделялось 250 платьев, а заявки об участии предоставили около миллиона учительниц.

“Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. В нашей компании никогда не было такого количества запросов. Мы думали, что откликнутся всего несколько тысяч”, – заявили организаторы розыгрыша.

Они принесли свои извинения каждой из трех разочарованных учительниц. В качестве компенсации они предложили им скидку на любую вещь из коллекции в размере 30%, но этим разозлили их еще больше.

Учительницы напомнили, что их зарплата не позволяет приобрести даже самое дешевое платье из коллекции с такой скидкой.

Учительницы настаивают на том, что актриса Риз Уизерспун говорила о «добром деле», которое на деле оказалось “маркетинговой компанией”.

Истицы заявляют: общая стоимость 250 нарядов, которые предлагались бесплатно, составила «ничтожные $12500» — в то время как другие знаменитости уровня Риз Уизерспун “предлагали миллионы долларов жертвам COVID-19”.