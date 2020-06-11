Об этом сообщили в заявлении бренда.
Благотворительная акция состоялась в апреле и была направлена на учителей, которые в разгар эпидемии коронавируса COVID-19 продолжали обучать детей.
Суть акции была в том, что компания обещала учительницам бесплатные платья от Draper James. При этом, в бренде не уточнили, что собирались подарить лишь 250 платьев. Остальным обещали скидку в размере 25 % на любые другие товары бренда. Те, кому платьем не хватило – недовольны, потому теперь требуют компенсации.
Три учительницы, которые подали судебный иск, утверждают, что ждали платья в подарок, так как изначально не сообщалось, что это розыгрыш, а не раздача подарков. Теперь они утверждают, что актриса поступила несчетно и требуют компенсировать им стоимость платьев.
Представители Draper James заявили, что удивлены иском, так как не рассчитывал на такое количество запросов. Для акции выделялось 250 платьев, а заявки об участии предоставили около миллиона учительниц.
“Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. В нашей компании никогда не было такого количества запросов. Мы думали, что откликнутся всего несколько тысяч”, – заявили организаторы розыгрыша.
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Reese ❤️ Teachers: “These past few weeks have shown me so much about humanity. I have been so encouraged by the ways people are showing up for each other. Particularly the teachers. During quarantine, teachers are broadcasting lessons from their own homes and figuring out new remote-learning technology and platforms on the fly, all while continuing to educate and connect with our kids. Advocating for the children of the world is no easy task, so I wanted to show teachers a little extra love right now.” — @reesewitherspoon 📝🍎📓❤️ #DJLovesTeachers
Они принесли свои извинения каждой из трех разочарованных учительниц. В качестве компенсации они предложили им скидку на любую вещь из коллекции в размере 30%, но этим разозлили их еще больше.
Учительницы напомнили, что их зарплата не позволяет приобрести даже самое дешевое платье из коллекции с такой скидкой.
Учительницы настаивают на том, что актриса Риз Уизерспун говорила о «добром деле», которое на деле оказалось “маркетинговой компанией”.
Истицы заявляют: общая стоимость 250 нарядов, которые предлагались бесплатно, составила «ничтожные $12500» — в то время как другие знаменитости уровня Риз Уизерспун “предлагали миллионы долларов жертвам COVID-19”.
- Metro-Goldwyn-Mayer снимает третью часть культового фильма “Блондинка в законе”. Главную роль сыграет 44-летняя Риз Уизерспун.