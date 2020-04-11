Об этом сообщается на сайте аукциона.

Стартовая цена лота была 160 – 180 тысяч долларов.

Текст песни написал лично музыкант Пол Маккартни. Его использовали на студии звукозаписи в 1968 году, чему есть подтверждение.

Все строчки песни на листе пронумерованы, а между строк обозначены паузы.

В конце текста написано: “конец, угасание”.

Также указано, что Маккартни посвятил эту песню сыну другого музыканта – Джона Леннона, Джулиана. Таким образом он хотел поддержать того во время бракоразводного процесса родителей.

Изначально композиция называлась Hey Jules.