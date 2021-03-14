В День матери маленькие Джордж, Шарлотта и Луи сделали открытки в память о своей бабушке принцессе Диане.

Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца.

“В этом году День матери снова будет другим. Многие из нас будут далеко от своих близких. Но с нетерпением ждем того времени в не столь отдаленном будущем, когда мы сможем снова обнять нашу маму. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может оказаться особенно трудным”, – говорится в сообщении.

Каждый год в День матери принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта делают открытки в память о своей бабушке Диане для их отца принца Уильяма.

“Какими бы ни были обстоятельства, мы думаем о вас в этот День матери”, – отмечается в сообщении дворца.