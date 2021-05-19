Про це повідомляє журнали People і TMZ.
Вотсон стверджує, що він купив знамениту свічку “Вона пахне, як моя вагіна” за 75 доларів на вебсайті Goop в січні.
За його словами, при першому запалюванні свічки вона “вибухнула” і була “охоплена сильним полум’ям” після того, як горіла близько трьох годин.
Вотсон також надав фотографії свічки. На знімку вона виглядає обвугленою, але в значній мірі ціла.
При цьому, свічка має два попереджувальні написи, що пояснюють заходи безпеки, які включають регулярну обрізку гніту і двогодинне обмеження по часу для горіння.
У своїй скарзі Вотсон визнав, що давав свічці горіти довше рекомендованого.
У заяві для ЗМІ представник Goop сказав: “Ми впевнені, що це твердження є легковажним і є спробою забезпечити надмірну виплату за продукт, який користується великим попитом в пресі”.
- У січня 2020 року Пелтроу випустила свічки з квітковим ароматом, що отримали провокаційну назву “Вона пахне, як моя вагіна”.
- Мешканка Лондона Джоді Томпсон поскаржилася у соцмережах, що свічка “Вона пахне, як моя вагіна” від Пелтроу вибухнула у неї вдома.