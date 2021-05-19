Житель Техасу Колбі Вотсон подав до суду на бренд Goop, що належить американській акторці та бізнесвумен Гвінет Пелтроу, після того, як свічка "з ароматом вагіни" вибухнула.

Про це повідомляє журнали People і TMZ.

Вотсон стверджує, що він купив знамениту свічку “Вона пахне, як моя вагіна” за 75 доларів на вебсайті Goop в січні.

За його словами, при першому запалюванні свічки вона “вибухнула” і була “охоплена сильним полум’ям” після того, як горіла близько трьох годин.

Вотсон також надав фотографії свічки. На знімку вона виглядає обвугленою, але в значній мірі ціла.

При цьому, свічка має два попереджувальні написи, що пояснюють заходи безпеки, які включають регулярну обрізку гніту і двогодинне обмеження по часу для горіння.

У своїй скарзі Вотсон визнав, що давав свічці горіти довше рекомендованого.

У заяві для ЗМІ представник Goop сказав: “Ми впевнені, що це твердження є легковажним і є спробою забезпечити надмірну виплату за продукт, який користується великим попитом в пресі”.