Про це повідомляє журнали People і TMZ.

Вотсон стверджує, що він купив знамениту свічку “Вона пахне, як моя вагіна” за 75 доларів на вебсайті Goop в січні.

За його словами, при першому запалюванні свічки вона “вибухнула” і була “охоплена сильним полум’ям” після того, як горіла близько трьох годин.

Вотсон також надав фотографії свічки. На знімку вона виглядає обвугленою, але в значній мірі ціла.

При цьому, свічка має два попереджувальні написи, що пояснюють заходи безпеки, які включають регулярну обрізку гніту і двогодинне обмеження по часу для горіння.

У своїй скарзі Вотсон визнав, що давав свічці горіти довше рекомендованого.

У заяві для ЗМІ представник Goop сказав: “Ми впевнені, що це твердження є легковажним і є спробою забезпечити надмірну виплату за продукт, який користується великим попитом в пресі”.

 