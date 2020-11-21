На HBO Max выйдет документальный сериал о Ники Минаж

Об этом пишет Deadline.

В проекте из шести получасовых эпизодов Ники Минаж расскажет о “сыром нефильтрованном” взгляде на свою личную жизнь и профессиональную работу. Она даст поклонникам шанс узнать о самых сложных и насыщенных моментах в ее жизни на пути к славе и материнству.

Режиссером сериала выступит Майкл Джон Уоррен, который уже снял два документальных проекта о реперше: “Nicki Minaj: My Time Now” (Ники Минаж: Мое время сейчас) и “Nicki Minaj: My Time Again” (Ники Минаж: Снова мое время).