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На HBO Max выйдет документальный сериал о Ники Минаж

На стриминговом портале HBO Max выйдет документальный сериал об американской рэперше Ники Минаж.

Суббота, 21 ноября 2020, 14:26

Об этом пишет Deadline.

В проекте из шести получасовых эпизодов Ники Минаж расскажет о “сыром нефильтрованном” взгляде на свою личную жизнь и профессиональную работу. Она даст поклонникам шанс узнать о самых сложных и насыщенных моментах в ее жизни на пути к славе и материнству.

Режиссером сериала выступит Майкл Джон Уоррен, который уже снял два документальных проекта о реперше: “Nicki Minaj: My Time Now” (Ники Минаж: Мое время сейчас) и “Nicki Minaj: My Time Again” (Ники Минаж: Снова мое время).

Теги: HBO Max, Нікі Мінаж, сериал

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