Про це повідомляє Page Six.

Зокрема, позов подали сім колишніх співробітників, які обслуговували особняк Hidden Hills.

Позивачі стверджують, що Кардаш’ян затримала виплату зарплати, втримала 10 відсотків їх заробітної плати в якості податку, а також відмовилася платити їм понаднормові та іноді змушувала працювати без перерв на обід.

Один з позивачів – 16-річний колишній співробітник заявив, що його змусили працювати набагато довше 48 максимально дозволених годин для неповнолітнього працівника. Інший заявив, що коли він підняв питання про понаднормову роботу і перерви на обід, його негайно звільнили.

Представник Кардаш’ян пояснив, що ці працівники були найняті та оплачені через стороннього посередника, найнятого Кім для надання деяких послуг.

“Кім не бере участі в угодах, укладених між посередником та їх працівниками, тому вона не несе відповідальності за те, як посередник управляє своїм бізнесом, і за угоди, які вони уклали безпосередньо зі своїми співробітниками”, – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

  • Кім  Кардаш’ян після нервового зриву її чоловіка і кандидата в президенти США Каньє Веста розповіла, що він страждає від біполярного розладу.
  • Також повідомлялося, що Репер Каньє Вест публічно вибачився перед своєю дружиною Кім Кардаш’ян.
  • Каньє Вест погодився з Кім Кардаш’ян, що вони повинні мати спільну опіку над своїми чотирма дітьми.
  • 20 квітня репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він.