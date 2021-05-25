На модель і бізнесвумен Кім Кардаш’ян подали до суду через невиплату заробітної плати персоналу.

Про це повідомляє Page Six.

Зокрема, позов подали сім колишніх співробітників, які обслуговували особняк Hidden Hills.

Позивачі стверджують, що Кардаш’ян затримала виплату зарплати, втримала 10 відсотків їх заробітної плати в якості податку, а також відмовилася платити їм понаднормові та іноді змушувала працювати без перерв на обід.

Один з позивачів – 16-річний колишній співробітник заявив, що його змусили працювати набагато довше 48 максимально дозволених годин для неповнолітнього працівника. Інший заявив, що коли він підняв питання про понаднормову роботу і перерви на обід, його негайно звільнили.

Представник Кардаш’ян пояснив, що ці працівники були найняті та оплачені через стороннього посередника, найнятого Кім для надання деяких послуг.

“Кім не бере участі в угодах, укладених між посередником та їх працівниками, тому вона не несе відповідальності за те, як посередник управляє своїм бізнесом, і за угоди, які вони уклали безпосередньо зі своїми співробітниками”, – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом 19 лютого цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.