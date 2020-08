Об этом сообщили организаторы фестиваля на своей странице в Facebook.

Так, кинофестиваль представил программу The Second Front. Stories of LGBT Soldiers, или “Второй фронт. Истории ЛГБТ-военных”.

Отмечается, что фильмы, которые смогут посмотреть зрители – это истории украинских ЛГБТ-военных, ветеранов и волонтеров.

Кроме борьбы за независимость своей Родины, им приходится воевать и на втором фронте. Там борьба идет касательно их признания и видимости в обществе, а следовательно и за достоинство и равенство. Аэророзведчица Настя, парамедик Ярина, волонтер и парамедик Николай и волонтер Себастьян расскажут, как они живут, сочетая эти противоречивые идентичности.

Фильмы были сняты при поддержке фонда Посольства Украины в Канаде, Canada Fund for Local Initiatives, Точка опоры ЮА – NGO Fulcrum UA, студии TABOR Production.

Режиссером проекта выступил Максим Наконечный.

49-й КМКФ “Молодость” пройдет с 22 по 30 августа.