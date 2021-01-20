На Конора Макгрегора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании: детали

На бывшего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора подали многомилионный иск по делу об изнасиловании.

Об этом пишет People.

Исковое заявление подала женщина из Ирландии, личность которой не установлена. Сам инцидент якобы произошел 9 декабря 2018 года в отеле в Дублине, Ирландия.

Женщина заявила, что ее и ее друга, а также друга Макгрегора подобрал водитель бойца после того, как они с Макгрегором обменялись “кокетливыми” сообщениями в Instagram. По ее словам, они были знакомы, потому что выросли в одном районе и “ранее общались в одних и тех же широких кругах”.

По дороге в отель женщина приняла немного кокаина, который ей предложили в машине. Оказавшись в отеле, Макгрегор якобы “поманил” ее в спальню, где предложил совершить половой акт, от которого она отказалась. Макгрегор якобы начал целовать и раздевать ее, несмотря на то, что она была против. Она прекратила сопротивляться после того, как спортсмен трижды схватил ее за шею.

Затем Макгрегор якобы изнасиловал ее, после чего она уснула.

Заявительница утверждает, что подруга Макгрегора напоила ее, и после этого она потеряла память. Когда женщина приехала домой, ее мать вызвала ей скорую помощь, и в больнице она прошла обследование, в результате которого были обнаружены синяки и ссадины на теле, которые свидетельствовали о насилии. Об изнасиловании было сообщено в полицию месяц спустя.

Пострадавшая требует от Конора компенсацию в размере от $1,8-2,1 млн за потерянный заработок, вынужденную продажу своего дома в столице Ирландии и покупку нового жилья, а также медицинские расходы.

Представители Макгрегора уже отреагировали на обвинения.

“После исчерпывающего расследования, проведенного Гардай, которое, помимо допросов истца, включало разговоры с многочисленными источниками, получение показаний свидетелей, изучение видеозаписей и сотрудничество с Конором, эти обвинения были категорически отвергнуты. Истец прекрасно понимает, что факты противоречат утверждениям в иске. Макгрегор будет оспаривать любые претензии. Он уверен, что справедливость восторжествует”, – заявил представитель спортсмена.

13 сентября ирландского бойца Конора МакГрегора освободили без предъявления обвинений после того, как он провел 48 часов под стражей на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.