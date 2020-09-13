Ирландского бойца Конора МакГрегора освободили без предъявления обвинений после того, как он провел 48 часов под стражей на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия.

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

Прокуратура французского курортного острова подтвердила, что 32-летний боец смешанных единоборств был арестован в четверг вечером после подачи на него жалобы.

“Подозреваемый был арестован и заключен под стражу судебными властями. Его отпустили в субботу”, – сказал представитель прокуратуры Бастии.

Сообщается, что МакГрегор сильно напились возле пристани для яхт, после чего произошел “инцидент с молодой женщиной в баре в Кальви”. При этом какие-либо подробности случившегося не сообщаются.

32-летний МакГрегор отдыхает на острове в Средиземном море со своей невестой Ди Девлин и двумя детьми.

Французская полиция имеет право задержать подозреваемого в течение 48 часов, после обязана предъявить обвинения или освободить его.

В этом случае МакГрегор был освобожден без предъявления обвинений, но дело не закрыто, что может повлечь дальнейшие действия.

Эммануэль Рамон, адвокат МакГрегора, сказала, что его клиент “решительно отрицает какие-либо обвинения”.

На Корсике МакГрегор готовился принять участие в 180-километровой 24-часовой благотворительной гонке на водных мотоциклах из Кальви в Монако.