Украинская рок-группа Green Grey организовала концерт в новом формате – музыканты выступали на сцене, которая была оборудована на крыше здания, а зрители расположились на балконах 13-этажного киевского отеля Bratislava.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

На странице группы в Facebook подчеркивается, что выступление на крыше здания является первым в мире вертикальным концертом.

Зрительские балконы заняли семь этажей – билеты продавались в номера, расположенные с пятого по 11-й этаж 13-этажного отеля. При этом в каждом номере находилось не более четырех человек.

Сцена для выступления была смонтирована на крыше соседнего здания.

Запись трехчасового выступления рок-коллектива опубликована на YouTube-канале музыкантов, а потом заблокирована.