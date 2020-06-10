Об этом сообщается на странице группы в Facebook.
На странице группы в Facebook подчеркивается, что выступление на крыше здания является первым в мире вертикальным концертом.
Зрительские балконы заняли семь этажей – билеты продавались в номера, расположенные с пятого по 11-й этаж 13-этажного отеля. При этом в каждом номере находилось не более четырех человек.
Сцена для выступления была смонтирована на крыше соседнего здания.
Запись трехчасового выступления рок-коллектива опубликована на YouTube-канале музыкантов, а потом заблокирована.
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