Об этом сообщает Deadline.

Озвучивать персонажей будут Джек Блэк, Закари Ливай и Глен Пауэлл.

По словам режиссера, мультфильм отчасти вдохновлен его детством. Линклейтеру было 8 лет, когда “Аполлон-11” отправился в космос.

Для создания будут использованы рисованная и компьютерная виды анимации. О дате выхода не сообщается.

Сюжет перенесет в 1969 год, когда произошла первая высадка человека на Луну. Это событие будет показано с точки зрения астронавта и ребенка, который живет недалеко от центра NASA.