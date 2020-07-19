Об этом сообщает Deadline.
Озвучивать персонажей будут Джек Блэк, Закари Ливай и Глен Пауэлл.
По словам режиссера, мультфильм отчасти вдохновлен его детством. Линклейтеру было 8 лет, когда “Аполлон-11” отправился в космос.
Для создания будут использованы рисованная и компьютерная виды анимации. О дате выхода не сообщается.
Сюжет перенесет в 1969 год, когда произошла первая высадка человека на Луну. Это событие будет показано с точки зрения астронавта и ребенка, который живет недалеко от центра NASA.
- Американский актер Кристофер (Крис) Эванс, известный по роли Капитана Америки в серии фильмов о “Мстителях”, зарегистрировался в соцсети Instagram.