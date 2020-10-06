В Париже с 28 сентября по 6 октября проходила Неделя моды весна-2021.

Глянец VOGUE собрал лучшие образы уличного стиля.

Показы в этом году были комбинированными – некоторые из них были подиумными, а некоторые состоялись в цифровом формате.

Открытие Парижской недели моды началось с показов Coperni, Koché и Christian Dior, а завершилось шоу от Chanel и Louis Vuitton.

Отмечается, что стиль, который будет преобладать весной следующего года, будет сочетать в себе практичную повседневную одежду с причудливыми деталями, а завершать образ будет защитная маска.