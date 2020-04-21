#Буквы собрали известные факты о певице.
Биография
Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в семье военного и врача-стоматолога. Училась в симферопольском лицее №3. С детства участвовала в различных детских вокальных и танцевальных конкурсах (например, “Южный экспресс” (2002), “Черноморские игры” (2004).
В 12 лет она начала выступать в Симферопольском ночном клубе “Альбион”, где пела украинские песни в современной обработке.
Окончив школу, Дорофеева поехала в Москву, где давала уроки вокала для взрослых и училась на заочном отделении вокального факультета Московского государственного университета культуры и искусств.
За 18 лет музыкальной карьеры Дорофеева была победителем в множестве конкурсов и телевизионных проектов:
2002: выиграла гран-при вокального конкурса “Южный экспресс”, стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и получила вторую премию на международном конкурсе им. Богатикова.
2003: стала лауреатом второй премии “Солнце. Молодость. Красота” (Болгария).
2004: стала лауреатом первой премии конкурса “Черноморские игры”, выиграла гран-при конкурса “Звездный дождь” и была членом жюри международного детского конкурса “Наша земля — Украина” в Артеке.
2005: стала финалисткой телевизионного проекта “Шанс” и победила в московском конкурсе “Золотой голос”.
2006: выиграла гран-при конкурса Ильи Резника “Маленькая страна”.
2017-2018: победила в номинации “Певица года” в конкурсе Cosmopolitan Awards 2017 и специальной номинации “Ты просто Cosm” в российской музыкальной премии Жара Music Awards
Карьера певицы
В 15 лет Надежда Дорофеева участвовала в конкурсе “Золотой голос России”, где ее заметил российский продюсер Дмитрий Аширов, который предложил стать солисткой девичьей группы “М.Ч.С”. В 2007 году, вскоре после выхода студийной пластинки группы, Дорофеева покинула группу и вернулась в Киев, где ее взяли в проект “Американский шанс” продюсера Игоря Кондратюка.
Год спустя в Киеве Дорофеева начала сольную карьеру и выпустила дебютный сольный альбом “Маркиза”. С 2010 года певица проживает в украинской столице, также в этом году появился дуэт “Время и Стекло”, несменной участницей которого Дорофеева была.
“Время и Стекло” — первый проект продюсерского центра MOZGI Entertainment, владельцами которого являются Алексей Потапенко (Потап) и Ирина Горовая.
Первым в состав группы вошел Алексей Завгородний (Позитив), Дорофееву выбрали по итогам интернет-кастинга и кастинга в Киеве.
Проект просуществовал почти 10 лет — с ноября 2010 по март 2020, когда группа объявила о прекращении творчества и финальном концерте, который запланирован на 11 сентября в Киеве.
Знаковые клипы “Время и Стекло”
“Так выпала карта”
Это первый сингл дуэта, за 10 дней ролик занял пятую место по количеству просмотров на YouTube в рубрике “Мировые музыканты”.
“Имя 505”
Cингл “Имя 505” в июне 2015 вошел в топ-чарта iTunes.
“Дым”
Это первая за 9 лет существования песня группы на украинском языке.
“Время истекло”
Последний клип группы. В ролике Надя и Леша пересматривают забавные моменты из прошлого. Но в конце клипа они разошлись по разные стороны, а на экране появилась надпись “Время истекло”.
Бизнес
В феврале 2016 года, Надежда Дорофеева запустила свою линию одежды “It’s My DoDo”. Летом 2017 Дорофеева вместе с Валерией Бородиной открыла магазин одежды “So DoDo” в Киеве, где представлена одежда корейских брендов и собственная линия одежды Дорофеевой.
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Дорофеева в кино на ТВ
В октябре 2016 года Надежда дебютировала в кино. Дорофеева в сериале “Кандидат” сыграла саму себя. По сюжету, Наде предстояло принять участие в концерте в поддержку кандидата в мэры.
Также Дорофеева дважды озвучила мультфильмы — принцессу Милу в м/ф “Похищенная принцесса: Руслан и Людмила” и главную героиня в м/ф “Бременские Разбойники”.
Летом 2018 года Дорофеева дебютировала в большом кино в фильме “Я, ты, он, она”, где сыграла одну из героинь — Елену. Коллегами певицы на съемочной площадке стали лидеры студии “Квартал 95” Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.
В 2011 году 21-летняя Дорофеева была одной из самых молодых участниц проекта “Звезда + Звезда-2” на канале “1+1”, где она выступала в паре с лучшей подругой “прекрасной няни” из известного сериала Олесей Железняк и актером Виктором Логиновым, известным по роли Гены Букина в российском сериале “Букины”.
В 2012 певица участвовала в шоу перевоплощений “ШОУМАSТГОУОН” на “Новом канале”, в а 2015 была тренером в шоу “Маленькие гиганты” на “1+1 “.
В 2017 году Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) выступили в качестве тренеров вокального талант-шоу “Голос. Дети”.
Тогда же Дорофеева участвовала в 4 сезоне “Танцы со звездами: возвращение легенды” на “1+1” и в паре с танцором Евгением Котом стала суперфиналисткой шоу и заняла второе место.
В 2018 году Дорофеева была звездным тренером в четвертом сезоне проекта “Лига смеха” на телеканале “1+1”. Подопечными Нади стали 2 команды: “Николь Кидман” (Сумы) и “Отдыхаем вместе” (Хмельницкий).
Личная жизнь
Надежда Дорофеева уже почти 5 лет года замужем за Владимиром Дантесом, экс-участников “ДиО.фильмы” и телеведущим программы “Эда, я люблю тебя!”. Они встречались больше трех лет до брака, долгое время жили вместе.
Свадьба состоялась летом 2015 года в одном из загородных комплексов в районе Вышгорода. Для регистрации брака пара заказала выездную церемонию. Надежду повел под венец ее продюсер — Потап. На торжество были приглашены звездные гости: Екатерина Осадчая, Ирина Горовая, Настя Каменских, Олег Бондарчук и другие.
С апреля 2017 Надежда активно делится подробностями своей жизни с поклонниками через видео-блоги на своей странице в Youtube и в Instagram.
Стоит отметить, что Дорофеева — любительница тату. Руки певицы украшают многочисленные надписи и цветочный орнамент, талию — рисунок молнии, а бедра — надписи “good” и “bad”.
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