Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.
Режиссером видео на песню “Gorit” выступила Таня Муинне. Авторский сингл был написан совместно с другом и продюсером певицы Потапом с участием MOZGI Studios.
“Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас”, – отметила Надя.
Напомним, в марте этого года Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом попали в российский ролик “самоизоляция” о COVID-19 в программе “Вечерний Ургант” на “Первом канале” России. На видео они фигурируют с известными российскими исполнителями: Тимати, Филиппом Киркоровым, Иваном Ургантом и другими.
- 21 апреля Надежда Дорофеева праздновала свой 30-й день рождения. За три десятилетия крымчанка не только стала известной певицей и телеведущей, но и преуспела в собственном бизнесе. #Буквы собрали известные факты о певице.