Экс-солистка украинской группы "Время и Стекло", певица Надя Дорофеева презентовала свой первый сольный клип.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Режиссером видео на песню “Gorit” выступила Таня Муинне. Авторский сингл был написан совместно с другом и продюсером певицы Потапом с участием MOZGI Studios.

“Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас”, – отметила Надя.

Напомним, в марте этого года Дорофеева вместе со своим мужем Владимиром Дантесом попали в российский ролик “самоизоляция” о COVID-19 в программе “Вечерний Ургант” на “Первом канале” России. На видео они фигурируют с известными российскими исполнителями: Тимати, Филиппом Киркоровым, Иваном Ургантом и другими.