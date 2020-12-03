Светская львица Пэрис Хилтон трогательно поздравила свою известную подругу Бритни Спирс с днем ​​рождения.

Хилтон решила сделать это публично и поделилась архивными фото в Instagram.

Знаменитость смонтировала видео из различных фото. На них юные Хилтон и Спирс позируют на различных мероприятиях и вечеринках.

“С днем ​​рождения Бритни Спирс! Столько веселых воспоминаний вместе. Ты такая милая душа, прекрасная внутри и снаружи с золотым сердцем. Желаю тебе самого лучшего и посылаю тебе море любви”, – трогательно написала Пэрис.

Комментаторы охотно присоединились к поздравлениям.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)