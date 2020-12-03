Хилтон решила сделать это публично и поделилась архивными фото в Instagram.
Знаменитость смонтировала видео из различных фото. На них юные Хилтон и Спирс позируют на различных мероприятиях и вечеринках.
“С днем рождения Бритни Спирс! Столько веселых воспоминаний вместе. Ты такая милая душа, прекрасная внутри и снаружи с золотым сердцем. Желаю тебе самого лучшего и посылаю тебе море любви”, – трогательно написала Пэрис.
Комментаторы охотно присоединились к поздравлениям.
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- Американская поп-певица Бритни Спирс в день своего рождения выпустила ранее неизданную песню “Swim In The Stars”. Новая песня войдет в переиздание ограниченного тиража альбома “Glory”, которое выйдет 4 декабря. Интересно, что изначально композиция “Swimming In The Stars” предназначалась для этого альбома, но в итоге в него не вошла.