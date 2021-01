Об этом сообщает CNN.

Фигура “малыш Трамп” высотой 6 метров была создана накануне первого визита президента США в Великобританию, когда сотни тысяч британцев вышли на улицы страны в знак протеста против его присутствия в стране. С тех пор она появлялась в Вашингтоне, а также на нескольких митингах Трампа и в международных турах.

Теперь шар будет выставлен в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.

“Мы надеемся, что этот “ребенок” в музее станет напоминанием о том времени, когда Лондон выступил против Трампа, а также позволит подсказать тем, кто его видит, как они могут продолжать борьбу с политикой ненависти”, – заявили в команде, которая создала эту фигуру.

‘Trump Baby’ blimp that followed him across the world acquired by British museum https://t.co/9uN702RPTy pic.twitter.com/POX0y2Lq7I

— The Hill (@thehill) January 18, 2021