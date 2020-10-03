Американский журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых актеров и актрис мира. В этом году больше зарабатывали те, кто снимался в сериалах.

Рейтинг опубликовали в Forbes.

Рейтинг составили согласно доходу актрис в период с июля 2019 по июнь 2020 года.

Большинство из них – актрисы сериалов, а не кино.

В целом, ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис зарабатывают более чем в два раза меньше актеров-мужчин. Актрисы заработали 254 миллиона долларов, а актеры – 545,5 миллионов долларов.

На первом месте среди высокооплачиваемых актрис оказалась София Вергара, известная ролью в ситкоме “Американская семейка”. За указанный период она заработала 42 миллиона долларов.

На второй позиции голливудская актриса Анджелина Джоли. За это же время она заработала 35,5 миллионов долларов. Большая часть ее дохода – оплата за роли в кино, а не сериалах. То же самое у Эмилии Блант.

Третье место у главной героини “Чудо-женщины 1984” Гал Гадот. Она заработала 31 миллион долларов.

Кроме них, в рейтинге Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Еллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дейвис.

На заработок актрис повлияла пандемия. Ранее больше зарабатывали актрисы, которые снимались в фильмах. Теперь же больше денег получают те, кто снимаются в сериалах, так как их работа не так сильно зависит от необходимости проведения кинопремьер и проката.

Также гораздо больше стали зарабатывать актрисы, которые снимаются для различных проектов стриминговых платформ.