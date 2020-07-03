Крупнейшие фан-сайты Гарри Поттера отказались сотрудничать с Джоан Роулинг

Два крупнейших фан-сайта, посвященных Гарри Поттеру, недовольны взглядами автора Джоан Роулинг на трансгендеров, поэтому отказались от сотрудничества с писательницей.

Об это сообщает издание Deadline.

В частности, представители сайтов Leaky Caldron и Mugglenet, которые имеют более одного миллиона подписчиков в Facebook, заявили, что они больше не будут предоставлять ссылки на личный сайт Роулинг, использовать ее фотографии или писать о ней.

По их словам, личные взгляды писательницы сильно расходятся с отношением, отраженным в ее книгах.

Как сообщалось ранее, британскую писательницу, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии и расизме. Это произошло после того, как писательница пошутила над формулировкой “люди, которые менструируют”, исковеркав слово “женщины” несколько раз. Исполнитель главной роли в киносаге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф вступил в полемику с писательницей.