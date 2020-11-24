Самые яркие наряды церемонии American Music Awards 2020

Издание Instyle собрало лучшие образы знаменитостей на премии American Music Awards 2020.
Церемония проходила по традиции в Microsoft Theater. Больше всего статуэток в этом году собрали исполнители The Weeknd и Родди Рич.
А вот Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Дуа Липа, Меган Фокс и другие продемонстрировали свои яркие наряды.
Ведущая церемонии актриса Тараджи Хенсон пришла на церемоню в сверкающем коротком платье с бахромой. В руках она держала пластиковую маску, а свой образ завершила тюрбаном.
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в сверкающем наряде серебристого цвета. На Дженнифер Лопес костюм из новой коллекции модного дома Balmain. Костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и юбки-макси с высоким разрезом, полностью расшит кристаллами Swarovski.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Актриса позировала в асимметричном топе с запахом и мини-юбке с высокой талией изумрудного цвета. Она дополнила свой образ длинными бриллиантовыми серьгами и колье. Machine Gun Kelly выбрал белый атласный костюм Balmain и футуристические металлические высокие кеды.
Дуа Липа
Певица появилась на церемонии в платье от Версаче.
Малума
Певец появилася на красной дорожке в костюме от Dzojchen.
Группа BTS
Профессиональный танцор Дерек Хаф был одет в водолазку и двубортный костюм с поясом.
Кара Делевинь
Модель и актриса была одета в смелый костюм металлического цвета от Veronica Lake и в “голый” корсет.
Биби Рекса
Певица Doja Cat
Певица Сиара пришла на церемонию в алом платье с высоким разрезом, плавным шлейфом, романтическими рукавами и графичным черным лацканом.
Лаверн Кокс вышла на красную дорожку в платье цвета расплавленного золота с прозрачной накидкой.
The Weeknd пришел на церемонию в лицевых повязках.
Перис Хилтон
Модельер, актриса, телезвезда Кристин Каваллари в обтягивающем платье с высоким воротником и стопками браслетов.
- В Калифорнии прошла ежегодная церемония вручения премий People’s Choice Awards. Несмотря на эпидемию коронавируса и отсутствие зрителей, звезды все же смогли показали свои наряды.