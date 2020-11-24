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Самые яркие наряды церемонии American Music Awards 2020

22 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония American Music Awards 2020. Даже эпидемия не смогла помешать проведению мероприятия. Среди номинантов этого года - The Weeknd, Megan Thee Stallion, Дженнифер Лопес, BTS и другие.

Вторник, 24 ноября 2020, 10:57

Издание Instyle собрало лучшие образы знаменитостей на премии American Music Awards 2020.

Церемония проходила по традиции в Microsoft Theater. Больше всего статуэток в этом году собрали исполнители The Weeknd и Родди Рич.

А вот Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Дуа Липа, Меган Фокс и другие продемонстрировали свои яркие наряды.

Ведущая церемонии актриса Тараджи Хенсон пришла на церемоню в сверкающем коротком платье с бахромой. В руках она держала пластиковую маску, а свой образ завершила тюрбаном.

EMMA MCINTYRE /AMA2020 / CONTRIBUTOR

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в сверкающем наряде серебристого цвета. На Дженнифер Лопес костюм из новой коллекции модного дома Balmain. Костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и юбки-макси с высоким разрезом, полностью расшит кристаллами Swarovski.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Актриса позировала в асимметричном топе с запахом и мини-юбке с высокой талией изумрудного цвета. Она дополнила свой образ длинными бриллиантовыми серьгами и колье. Machine Gun Kelly выбрал белый атласный костюм Balmain и футуристические металлические высокие кеды.

Дуа Липа

Певица появилась на церемонии в платье от Версаче.

GARETH CATTERMOLE / STAFF

Малума

Певец появилася на красной дорожке в костюме от Dzojchen.

Группа BTS

Big Hit Entertainment/AMA2020/Getty Images via Getty Images

Профессиональный танцор Дерек Хаф был одет в водолазку и двубортный костюм с поясом.

EMMA MCINTYRE /AMA2020 / CONTRIBUTOR

Кара Делевинь

Модель и актриса была одета в смелый костюм металлического цвета от Veronica Lake и в “голый” корсет.

Биби Рекса

EMMA MCINTYRE /AMA2020 / CONTRIBUTOR

Певица Doja Cat

EMMA MCINTYRE /AMA2020 / CONTRIBUTOR

Певица Сиара пришла на церемонию в алом платье с высоким разрезом, плавным шлейфом, романтическими рукавами и графичным черным лацканом.

EMMA MCINTYRE /AMA2020 / CONTRIBUTOR

Лаверн Кокс вышла на красную дорожку в платье цвета расплавленного золота с прозрачной накидкой.

The Weeknd пришел на церемонию в лицевых повязках.

Перис Хилтон

Модельер, актриса, телезвезда Кристин Каваллари в обтягивающем платье с высоким воротником и стопками браслетов.

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Теги: образ, American Music Awards, плаття

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