Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно "сырая": пользователи сталкиваются с многочисленными багами.

Издание GameSpot собрало подборку лучших багов и глитчей.

В ролике показано множество моментов, знакомых многим игрокам. Среди них и то, как Джеки забывает в воздухе пистолеты или палочки для лапши, и то, как он неуверенно наматывает круги перед неигровыми персонажами.

Показали и то, как по неизвестным траекториям летают машины. Без персонажей (в том числе и потерявших штаны), застрявших в Т-позах, тоже не обошлось. Всего таких фрагментов собралось на 8 минут видео.

Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.

Игру Cyberpunk 2077 анонсировали в мае 2012 году. В 2018 году был представлен первый трейлер.

Cyberpunk 2077 должна была выйти еще в апреле текущего года, однако дата релиза была сдвинута на сентябрь, потом на октябрь, и в конце концов на 10 декабря.

Разработчики CD Project RED заявили, что накануне выхода долгожданной игры Cyberpunk 2077 количество предварительных заказов достигало 8 млн копий. Выручка от предзаказов смогла компенсировать все затраты на разработку и маркетинг.

Уже 12 декабря Cyberpunk 2077 установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков: более 1 млн человек.

Кроме огромного количества игроков было и огромное количество жалоб от них. Менеджеры студии CD Projekt RED были вынуждены извиниться за многочисленные недостатки, а также пообещать исправить их и вернуть недовольным покупателям игры деньги.