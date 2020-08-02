Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является самой молодой главой правительства в мире, вышла замуж за своего избранника Маркуса Райкконена.

Об этом сообщает сайт финского кабмина.

Торжественное мероприятие прошло накануне. Свадьба состоялась в официальной резиденции премьер-министра Финляндии Кесяранта в Хельсинки. На него были приглашены близкие родственники и друзья пары – 40 гостей.

Молодожены находятся в отношениях уже 16 лет. У пары есть маленькая дочь.

Фото: valtioneuvosto.fi

“Я счастлива и благодарна за то, что могу разделить свою жизнь с любимым человеком”, – написала Марин в Instagram.