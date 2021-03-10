Об этом сообщает CNN.

Законодательный орган штата Рио-де-Жанейро проголосовал за переименование стадиона, который теперь будет называться “Эдсон Арантис ду Насименто — Король Пеле”.

Отмечается, что 80-летний Пеле , полное имя которого Эдсон Арантес ду Насименто, во время игровой карьеры провел множество матчей на “Маракане”, в том числе забив на стадионе свой тысячный гол. Это произошло в матче Сантос — Васку да Гама в 1969 году.

“Это достойная дань уважения человеку, признанному во всем мире за его наследие в бразильском футболе и за соответствующие услуги, оказанные нашей стране”, – отметил заместитель ответственного за проект.