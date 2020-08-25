Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.

Как известно, этой весной Билли Айлиш, как и Майли Сайрус и Кара Делевинь, находясь на самоизоляции из-за эпидемии COVID-19, решила завести собаку.

Певица взяла из приюта для собак в Лос-Анджеле Angel City Pit Bulls маленького питбуля. Какое Билли дала имя новому другу — неизвестно, однако в Instagram-историях она называла щенка “Маленькая безымянная обезьянка”.

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🦈

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Айлиш редко публикует фото или видео со щенком, но теперь решила рассказать о неприятной истории с его участием, которая произошла накануне.

В историях певица рассказала, что пришла домой, пошла в свою комнату и почувствовала неприятный запах. Там она обнаружила, что ее пес наложил в ее кроссовки.

Она показала свою большую коллекцию обуви и в шутку рассказала о новом “принте” на ее кроссовках.