Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снимутся в сериале про супермоделей

Об этом пишет Deadline.
В сериале снимутся Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Они также выступят сопродюсерами проекта.
Режиссером сериала станет Барбара Коппл, которая является обладательницей двух “Оскаров”.
“Мы надеемся, что наше путешествие, отображенное в документальном сериале, воодушевит, мотивирует и вдохновит молодых людей во всем мире. Мы с нетерпением ждем этого великого приключения с режиссером Барбарой Коппле”, – отметила Наоми Кэмпбелл.
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