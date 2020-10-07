Covid-19 Украина

обновлено 07.10.2020 в 18:02

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Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снимутся в сериале про супермоделей

Стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал выпуск документального сериала о супермоделях 1990-х.

Среда, 7 октября 2020, 19:07

Об этом пишет Deadline.

В сериале снимутся Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Они также выступят сопродюсерами проекта.

Режиссером сериала станет Барбара Коппл, которая является обладательницей двух “Оскаров”.

“Мы надеемся, что наше путешествие, отображенное в документальном сериале, воодушевит, мотивирует и вдохновит молодых людей во всем мире. Мы с нетерпением ждем этого великого приключения с режиссером Барбарой Коппле”, – отметила Наоми Кэмпбелл.

  • О ней шутят: весь мир – ее подиум. Легендарная супермодель Наоми Кемпбелл в свои 50 лет выглядит так же великолепно, как и в 20-30. Как модель поддерживает свою красоту – читайте в материале #Букв.

 

Теги: Наомі Кемпбелл, сериал, Сінді Кроуфорд

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