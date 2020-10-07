Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снимутся в сериале про супермоделей

Об этом пишет Deadline.

В сериале снимутся Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Они также выступят сопродюсерами проекта.

Режиссером сериала станет Барбара Коппл, которая является обладательницей двух “Оскаров”.

“Мы надеемся, что наше путешествие, отображенное в документальном сериале, воодушевит, мотивирует и вдохновит молодых людей во всем мире. Мы с нетерпением ждем этого великого приключения с режиссером Барбарой Коппле”, – отметила Наоми Кэмпбелл.