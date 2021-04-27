Про це повідомляє Business of Fashion.

Запуск бренду, що отримав назву Kinló, планується на осінь цього року.

“Що привернуло мене до цього проєкту, так це те, що я була дитиною і не знала, як захистити свою шкіру. Я лише недавно почала користуватися сонцезахисним кремом”, – розповіла зірка тенісу, наголосивши на факті того, що близько 33% чорношкірих американців помирають від меланоми в Сполучених Штатах.

“Від мене цей проєкт вимагає чогось більшого, ніж просто розповіді про нього. Це потреба суспільної охорони здоров’я. Раніше я говорила людям, що мені не потрібно наносити сонцезахисний крем, але навіть якщо у вас є меланін, вам потрібно піклуватися про свою шкіру, і я захоплена цим”, – додала вона.

До першої колекції Kinló увійдуть лосьйон для обличчя з SPF 40, сонцезахисний крем з SPF 50, призначений для активного відпочинку, спрей для тіла, бальзам для губ і крем для шкіри навколо очей. Вартість цих засобів не перевищуватиме 20 доларів.