Об этом пишет People.

Новая кукла является частью серии “Вдохновляющие женщины”, в которую входят Барби других влиятельных женщин.

Кукла, посвященная Рузвельт, одета в черное платье с длинными рукавами, украшенное розовыми и фиолетовыми цветами, а также черные туфли и жемчужное ожерелье. Ее стоимость составляет $29,99.

Отмечается, что Рузвельт, которая пробыла в статусе первой леди дольше всех, была известна своими гуманитарными усилиями и сделала успешную карьеру, что помогло изменить определение того, что значит быть женщиной в политической сфере и в глазах общественности.

“Мы рады видеть бывшую первую леди Элеонору Рузвельт в серии “Барби, вдохновляющие женщины“, и рады пролить свет на то, как ее настойчивость в качестве поборника политики в области гражданских и экономических прав оказала влияние на мир“, – сказала старший вице-президент и глобальный руководитель отдела кукол в Mattel Лиза Макнайт.

СПРАВКА. Рузвельт была первой леди в течение четырех сроков президентства Франклина Д. Рузвельта, с 1933 по 1945. Она стала одной из самых ярких и знаковых женщин в мировой политике. Элеонора активно занималась правозащитной и общественной работой, она также писала публицистические статьи на социальные темы.

Рузвельт была активной сторонницей и непосредственной участницей создания Организации Объединенных Наций. В 1943 году она основала Ассоциацию содействия ООН в США. После начала работы ООН в 1945 году по поручению нового американского президента Гарри Трумэна стала делегатом ее Ассамблеи. Также Рузвельт возглавила комитет, который занимался составлением Всеобщей декларации прав человека, за что получила от Трумэна прозвище “Первая леди всего мира“.