Полуобнаженная Ким Кардашьян прорекламировала колготки своего бренда

Фото опубликованы в Instagram.
Глядя на фото можно подумать, что Ким полностью обнажена, ведь колготки сливаются с оттенком ее кожи. Некоторые подписчики даже не сразу заметили на Ким колготки.
Новое фото Ким Кардашьян лайкнули более 5,6 млн пользователей.
Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.
Канье и Ким уже некоторое время живут отдельно: Уэст живет в их доме в Вайоминге, а Кардашьян осталась в Калифорнии со своими детьми.
В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.
- Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
- Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.