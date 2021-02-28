Covid-19 Украина

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Полуобнаженная Ким Кардашьян прорекламировала колготки своего бренда

Ким Кардашьян опубликовала полуобнаженное фото, рекламируя новые колготки своего бренда - Skims Tights.

Воскресенье, 28 февраля 2021, 15:38

Фото опубликованы в Instagram.

Глядя на фото можно подумать, что Ким полностью обнажена, ведь колготки сливаются с оттенком ее кожи. Некоторые подписчики даже не сразу заметили на Ким колготки.

Новое фото Ким Кардашьян лайкнули более 5,6 млн пользователей.

Напомним, что телезвезда и модель Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом.

Канье и Ким уже некоторое время живут отдельно: Уэст живет в их доме в Вайоминге, а Кардашьян осталась в Калифорнии со своими детьми.

В то же время источник, близкий к Уэсту, говорит, что рэпер прошел точку невозврата в отношениях со всей семьей Кардашьян и больше не может терпеть их звездный образ жизни.

  • Ким Кардашьян после нервного срыва ее супруга и кандидата в президенты США Канье Уэста рассказала, что он страдает от биполярного расстройства.
  • Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст публично извинился перед своей женой Ким Кардашьян.
Теги: SKIMS, Ким Кардашьян, колготки

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