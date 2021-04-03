Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 13:02

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Наслаждаются прогулкой: Букингемский дворец поделился фотографиями Елизаветы II и принца Чарльза

Букингемськмй дворец опубликовал новые фотографии 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II и ее сына - принца Чарльза.

Суббота, 3 апреля 2021, 13:25

Фото появились в Instagram королевской семьи.

Отмечается, что фотосессия сделана в честь католической Пасхи на территории сада резиденции в Фрогмор-хаус.

“Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории резиденции Фрогмор, Виндзор”, – говорится в сообщении.

Королева и принц выбрали сдержанные образы. Голову Елизаветы II покрыли роскошным платком, отказавшись от традиционных шляпок.

Елизавета II и принц Чарльз прогуливаются среди цветущих деревьев и нарциссов.

Теги: Букінгемський палац, фото, Єлизавета II, принц Чарльз

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