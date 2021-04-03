Наслаждаются прогулкой: Букингемский дворец поделился фотографиями Елизаветы II и принца Чарльза

Букингемськмй дворец опубликовал новые фотографии 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II и ее сына - принца Чарльза.

Фото появились в Instagram королевской семьи.

Отмечается, что фотосессия сделана в честь католической Пасхи на территории сада резиденции в Фрогмор-хаус.

“Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории резиденции Фрогмор, Виндзор”, – говорится в сообщении.