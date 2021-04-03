Наслаждаются прогулкой: Букингемский дворец поделился фотографиями Елизаветы II и принца Чарльза

Фото появились в Instagram королевской семьи.
Отмечается, что фотосессия сделана в честь католической Пасхи на территории сада резиденции в Фрогмор-хаус.
“Королева и принц Уэльский наслаждаются прогулкой на территории резиденции Фрогмор, Виндзор”, – говорится в сообщении.
Королева и принц выбрали сдержанные образы. Голову Елизаветы II покрыли роскошным платком, отказавшись от традиционных шляпок.
Елизавета II и принц Чарльз прогуливаются среди цветущих деревьев и нарциссов.
- 94-летняя королева Елизавета II опубликовала совместный снимок с королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон.