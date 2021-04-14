Про це повідомляє видання Variety.
Фільм, який зараз знаходиться в стадії підготовки до зйомок, заснований на однойменному романі Єлени Ферранте.
У центрі сюжету героїня на ім’я Тесс (Наталі Портман) – жінка, яку кинув чоловік, залишивши її з двома дітьми. Вона проходить через важкі випробування й опиняється на межі божевілля. Проте героїня утримується на краю прірви та намагається будувати нове життя.
Сценаристкою виступила Меггі Беттс.
Наталі Портман зіграє головну роль, а також стане виконавчим продюсером разом з Софі Мас, Селін Реттрей і Труді Стайлер з Maven Screen Media, Лен Амато з Crash & Salvage, а також Ферранте, Доменіко Прокаччі з Fandango і Марія Цукерман.
Дата початку зйомок поки невідома.
- Раніше стрімінгова платформа Netflix представила новий трейлер кримінального трилера “Жінка у вікні” (“The Woman in the Window”) з Емі Адамс у головній ролі.