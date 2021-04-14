Наталі Портман взяла участь у керівництві акторським складом майбутньої постановки фільму HBO "Дні самотності" ("The Days of Abandonment"). Також вона зіграє головну роль у стрічці.

Про це повідомляє видання Variety.

Фільм, який зараз знаходиться в стадії підготовки до зйомок, заснований на однойменному романі Єлени Ферранте.

У центрі сюжету героїня на ім’я Тесс (Наталі Портман) – жінка, яку кинув чоловік, залишивши її з двома дітьми. Вона проходить через важкі випробування й опиняється на межі божевілля. Проте героїня утримується на краю прірви та намагається будувати нове життя.

Сценаристкою виступила Меггі Беттс.

Наталі Портман зіграє головну роль, а також стане виконавчим продюсером разом з Софі Мас, Селін Реттрей і Труді Стайлер з Maven Screen Media, Лен Амато з Crash & Salvage, а також Ферранте, Доменіко Прокаччі з Fandango і Марія Цукерман.

Дата початку зйомок поки невідома.