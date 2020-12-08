Об этом знаменитость рассказала в подкасте Дакса Спенсера Armchair Expert.

По словам 39-летней актрисы, после подростковых ролей в сериале “Леон” и “Красивые девушки” она почувствовала дискомфорт во время общении с мужчинами.

Актриса пожаловалась, что ее стали называть “юной соблазнительницей”, что негативно повлияло на формирование сексуальности.

“Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна”, – сказала Портман.

Актриса добавила, что некоторое время сознательно создавала образ “сдержанной девушки”, чтобы защитить себя от чрезмерного внимания мужчин.