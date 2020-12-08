Об этом знаменитость рассказала в подкасте Дакса Спенсера Armchair Expert.
По словам 39-летней актрисы, после подростковых ролей в сериале “Леон” и “Красивые девушки” она почувствовала дискомфорт во время общении с мужчинами.
Актриса пожаловалась, что ее стали называть “юной соблазнительницей”, что негативно повлияло на формирование сексуальности.
“Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна”, – сказала Портман.
Актриса добавила, что некоторое время сознательно создавала образ “сдержанной девушки”, чтобы защитить себя от чрезмерного внимания мужчин.
- Актриса Натали Портман выпустила книгу популярных детских басен в более доброжелательной и гендерной интерпретации. Книга называется “Басни Натали Портман“. В частности, Портман переписала под сегодняшние реалии сказки “Черепаха и заяц”, “Три поросенка”, “Сельская мышь и городская мышь”.