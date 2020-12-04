Креативный директор французского модного дома Chloé Наташа Рамсей-Леви покидает свой пост после почти четырех лет работы.

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Под руководством французского дизайнера Chloé три с половиной года выпускал коллекции, отмеченные замысловатым кроем в сочетании с фирменным богемным стилем и плавными силуэтами. Также она часто сотрудничала с женщинами-артистами.

“Я хочу поблагодарить Chloé за эту возможность. Я также благодарна за их поддержку в моем решении оставить свою должность. Я делаю это с чувством надежды на развитие этого замечательного бренда“, – отметила Рамсей-Леви.

Она объяснила, что ее решение было прямым результатом пандемии COVID-19 и социальных расчетов модной индустрии.

“Именно это размышление заставляет меня по-другому взглянуть на свое будущее и желание использовать новые возможности“, – добавила дизайнер.

Преемник Рамзи-Леви пока неизвестен.