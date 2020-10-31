Об этом Alyona Alyona рассказала в программе “Экзамен” с Машей Ефросининой.
Звезда отметила, что способна легко влюбиться, но у нее было только двое серьезных отношений, которые длились по году. С первым парнем девушка познакомилась в социальных сетях, а второго встретила на рэп-вечеринке.
По словам певицы, по-настоящему она любила своего второго бойфренда Георгия. Пара совместно проживала и обустраивал быт. Alyona Alyona призналась, что в момент разрыва чувствовала себя плохо. Все в квартире напоминало ей о муже.
“Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть … Он ушел, а я осталась. То пахнет ним, здесь он сидел, там он работал”, – сказала Alyona Alyona.
С тех пор серьезных отношений в рэперки не было. В ноябре прошлого года она закрутила бурный роман, но он строился на страсти, а не любви. Певица сама инициировала завершения этих отношений.
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