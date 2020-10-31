Украинская рэперка Alyona Alyona впервые решилась раскрыть детали своей личной жизни. Звезда отметила, что не стесняется говорить о своих недостатках, но романтические чувства тщательно скрывает от публики.

Об этом Alyona Alyona рассказала в программе “Экзамен” с Машей Ефросининой.

Звезда отметила, что способна легко влюбиться, но у нее было только двое серьезных отношений, которые длились по году. С первым парнем девушка познакомилась в социальных сетях, а второго встретила на рэп-вечеринке.

По словам певицы, по-настоящему она любила своего второго бойфренда Георгия. Пара совместно проживала и обустраивал быт. Alyona Alyona призналась, что в момент разрыва чувствовала себя плохо. Все в квартире напоминало ей о муже.

“Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть … Он ушел, а я осталась. То пахнет ним, здесь он сидел, там он работал”, – сказала Alyona Alyona.

С тех пор серьезных отношений в рэперки не было. В ноябре прошлого года она закрутила бурный роман, но он строился на страсти, а не любви. Певица сама инициировала завершения этих отношений.