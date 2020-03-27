Об этом сообщает Variety.
В связи с пандемией коронавируса резко возрос интерес к онлайн-сервисам, предоставляющим доступ к различным видам контента. Эксперты рассказали о том, какие сериалы стали наиболее популярными на Netflix за данный период.
Согласно данным аналитиков, за последние три недели сериал “Офис” в общей сложности посмотрели почти 200 тыс. зрителей, что является явным рекордом за этот период.
Сериал рассказывает об обычных буднях сотрудников офиса, которым приходится терпеть странности своего босса. Он выходил с 2005 по 2013 год, но до сих пор не утратил своей актуальности.
Отметим, что сериал “Офис” будет находиться на стриминговом сервисе до конца 2020 года, после чего отправится на онлайн-платформу NBCUniversal.
- Американская корпорация Amazon заявила, что делает часть детских шоу на Prime бесплатными для всех пользователей, включая тех, кто не подписан на сервис.