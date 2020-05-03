Об этом сообщает Deadline.

Научно-фантастический боевик без названия выйдет 24 июня 2022 года.

В январе стало, что предстоящие картины представят совершенно новых персонажей. Сейчас в разработке студии находятся сразу два кинопроекта по этой вселенной.

Первый возглавляет Джеймс Вандербилт, поработавший ранее над сценарием неудачного сиквела “Дня независимости”. Согласно источнику, лента будет основана на спин-оффе Transformers: Beast Wars и расскажет о трансформерах, альтернативная форма которых похожа не на транспортные средства, а на различных зверей.

Второй доверили Джоби Харольду, участвовавшему в написании сценария “Меча короля Артура”. Картина будет ближе к основной киносерии и может быть тесно связана с сольником Бамблби.

Какой именно из двух проектов запланирован на вышеуказанную дату пока неясно.