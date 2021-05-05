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Названо офіційну причину смерті принца Філіпа

Чоловік Королеви Великобританії Єлизавети II - герцог Единбурзький Філіп помер від старості.

Среда, 5 мая 2021, 12:11

Про це повідомляє газета The Telegraph, посилаючись на свідчення про його смерть.

Смерть була засвідчена сером Х’ю Томасом, очільником королівського медичного дому та лікарем королеви.

Зазначається, що, як правило, термін “старість” вказується в якості причини смерті, якщо пацієнту більше 80 років і якщо лікар особисто дбав про нього протягом тривалого періоду.

Х’ю Томас спостерігав за Філіпом і Єлизаветою з 2014 року.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.

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Теги: королівська родина, принц Филипп, смерть

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