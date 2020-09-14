Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Главный приз получил фильм “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао. Главную роль в картине сыграла обладательница двух “Оскаров” Френсис Макдорманд.
“Серебряный лев” достался Киеси Куросаве за лучшую режиссуру в фильме “Жена шпиона”.
Гран-при жюри получил фильм “Новый порядок” режиссера Мишеля Франко.
Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхан за ленту “Ученик”.
- Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит “Плохие дороги” получил награду как “Самая инновационная лента конкурса” от Веронского киноклуба.