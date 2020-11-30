Стало известно имя победителя песенного конкурса "Детское Евровидение 2020". Конкурсант от Украины, Александр Балабанов, занял 7 место.

Об этом сообщается на сайте конкурса.

В этот понедельник, 23 ноября, в Польше стартовал песенный конкурс “Детское Евровидение 2020”. Из-за пандемии конкурс состоялся в смешанном формате: концерт вели трое ведущих, но выступления конкурсантов транслировали в записи.

В воскресенье, 29 ноября, был объявлен победитель конкурс, получивший наибольшее количество голосов профессионального жюри и зрителей, которые могли проголосовать онлайн в течение 15 минут после выступлений.

Наибольшее количество баллов и, соответственно, первое место, получила конкурсантка из Франции Валентина Тронель с песней J’imagine (“Я представлю себе”).

11-летняя Валентина является участницей группы Kids United Nouvelle Génération, с которой уже записала два музыкальных альбома. Девочка поет на родном французском и итальянском языках.

Второе место с 152 голосами получила 12-летняя участница из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever:

На третьем месте — 9-летняя конкурсантка из Испании Солеа Фернандес с песней Palante. Она получила 133 балла.

Участник от Украины, 14-летний Александр Балабанов, занял 7 место, получив 106 баллов.

Песня “Відкривай”, которую он представил на конкурсе, была его первой профессиональной работой.