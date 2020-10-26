Новый трек СТАСИК был записан в рамках проекту “Звуки Чернобыля”. Исполнительница стала первой украинской артисткой, принявшей участие в этом социальном музыкальном проекта. “Не отводи глаз” — это песня-посвящение Чернобылю, которая была написала после посещения певицей зоны отчуждения. “Чернобыль попал в слепую зону нашего зрения. Мы готовы отдать эту землю, этих людей и эту историю в отчуждения, лишь бы не осознавать, что Чернобыль — не прошедшее, а наше настоящее, и то, с чем мы, наши дети, внуки, и десятки поколений вперед будут жить каждый день”, — сказала певица, комментируя выход трека.

Справка. “Звуки Чернобыля” это социальный музыкальный проект, цель которого — создать альбом из 10 треков современной украинской и международной музыки. Каждый из треков будет рассказывать историю Чернобыля, при этом каждый исполнитель представляет свое собственное видение катастрофы.

Кроме СТАСИК в проекте примут участие KAZKA, Сергей Михалок (BRUTTO, Ляпис-98), Александр Чемеров (Димна суміш, The Gitas), KRUTЬ, “Вагоновожатые”, ATOMIC SIMAO, Dub FX, Кристоф Этье (TELEPOPMUSIK), BJARKI и GusGus.

Проект реализуется компанией Lavina Concert при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, National Chernobyl Museum, МОО “Центр ПРИПЯТЬ.ком”, МОО “Европейский Институт Чернобыля” и проекта Artefact art -project.