42 тысячи лет назад наша планета несколько столетий жила в апокалиптических условиях, вызванных инверсией магнитных полюсов Земли в сочетании с изменениями в "поведении" Солнца. Это могло вызвать ряд изменений окружающей среды и массовое вымирание, в том числе неандертальцев.

Об этом пишет издание phys.org.

Последний глобальный геомагнитный поворот стал причиной серии драматических событий: озоновый слой был разрушен, в тропиках бушевали электрические бури, арктический воздух заполнил Северную Америку, ледяные щиты и ледники поднялись, погода резко изменилась.

В то же время Земля подверглась воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения, неандертальцы и гигантские животные, называемые мегафауной, вымерли, а современные люди искали защиты в пещерах.

Северный магнитный полюс не имеет постоянного местоположения. Вместо этого он обычно колеблется около географического северного полюса – точки, вокруг которой вращается Земля.

По причинам, до сих пор не совсем понятным, движения магнитного полюса иногда могут быть более экстремальными. Одна из самых драматических “миграций полюсов” произошла около 42 000 лет назад и известна как “палеомагнитный экскурс Лашамп”, названный в честь деревни, где он был обнаружен в Центральном французском массиве.

До сих пор не было ясно, влияют ли такие магнитные изменения на климат и жизнь на планете.

Древние деревья

Чтобы выяснить, что произошло, ученые из Университета Нового Южного Уэльса проанализировали древние новозеландские деревья каури, которые хранились в торфяных болотах и ​​других отложениях более 40 000 лет. Используя годовые кольца роста деревьев каури, они смогли составить подробную шкалу времени того, как атмосфера Земли изменилась за это время. Деревья показали длительный всплеск уровня радиоуглерода в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли при смене полюсов.

Используя недавно созданную временную шкалу, удалось выяснить, что тропические пояса Тихого океана и западные ветры Южного океана резко сместились одновременно, создавая засушливые условия в таких местах, как Австралия. Это привело к вымиранию гигантских генгуру и вомбатов.

Дальше к северу обширный ледяной щит Лаурентиды быстро разрастался на востоке США и в Канаде, а в Европе неандертальцы вымерли.

Климатическое моделирование

Работая с компьютерной программой, ученые исследовали влияние более слабого магнитного поля и изменений силы Солнца. Тогда напряженность магнитного поля упала до менее 6% от нынешней. Компасу тогда было бы сложно найти даже север.

Практически не имея магнитного поля, наша планета практически полностью потеряла свой озоновый шар. Вдобавок ко всему, Солнце пережило несколько “солнечных минимумов”, когда общая солнечная активность была в целом намного ниже и была нестабильна, из-за чего происходили многочисленные массивные солнечные вспышки. Мощные ионизирующие космические лучи достигали Земли.

Эта комбинация факторов имела сильный эффект. Космические лучи высокой энергии из Галактики, а также огромные потоки космических лучей от солнечных вспышек смогли проникнуть в верхние слои атмосферы, зарядить частицы в воздухе и вызвать химические изменения, которые привели к потере стратосферного озона.

Беспрецедентно высокие уровни УФ-излучения заставили первых людей искать убежище в пещерах, что объясняет очевидный внезапный расцвет пещерного искусства во всем мире 42 000 лет назад.

Должно быть, это казалось концом дней.