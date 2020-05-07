Об этом пишет издание Fashionista.
Так, первая цифровая неделя моды в Милане пройдет с 14 по 17 июля, чтобы продемонстрировать мужские и женские pre-коллекции, а также мужские коллекции сезона весна-лето 2021.
По словам президента Национальной палаты моды Италии Карло Капасы, женская Неделя моды в Милане должна состояться в традиционном формате с 22 по 28 сентября.
Неделя мужской моды в Париже не будет переноситься и пройдет согласно запланированному расписанию – с 9 по 13 июля — бренды представят коллекции в виде видеозаписей в виртуальном шоуруме, сообщает портал WWD.
Стоит отметить, что традиционную Лондонскую мужскую неделю моды тоже отменили и перевели в цифровой режим, а также сделали гендерно нейтральной. Показы пройдут на общей цифровой платформе, которую запустят 12 июня.
Каждый бренд сам будет выбирать, в каком формате ему проводить показ мод.
- Ранее сообщалось, что Французская федерация высокой моды приняла решение отменить Парижскую неделю мужской моды и Неделю высокой моды, которые были запланированы на лето, из-за ситуации с коронавирусом.