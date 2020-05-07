Недели мужской моды в Париже и Милане решили не переносить, а провести в онлайн-режиме.

Об этом пишет издание Fashionista.

Так, первая цифровая неделя моды в Милане пройдет с 14 по 17 июля, чтобы продемонстрировать мужские и женские pre-коллекции, а также мужские коллекции сезона весна-лето 2021.

По словам президента Национальной палаты моды Италии Карло Капасы, женская Неделя моды в Милане должна состояться в традиционном формате с 22 по 28 сентября.

Неделя мужской моды в Париже не будет переноситься и пройдет согласно запланированному расписанию – с 9 по 13 июля — бренды представят коллекции в виде видеозаписей в виртуальном шоуруме, сообщает портал WWD.

Стоит отметить, что традиционную Лондонскую мужскую неделю моды тоже отменили и перевели в цифровой режим, а также сделали гендерно нейтральной. Показы пройдут на общей цифровой платформе, которую запустят 12 июня.

Каждый бренд сам будет выбирать, в каком формате ему проводить показ мод.