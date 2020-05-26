В Сети появился кавер на хит Бритни Спирс "Toxic", исполненный Фрэнком Синатрой. Трек был сгенерирован с помощью нейросети.

Об этом сообщают #Буквы.

В конце апреля текущего года американская компания OpenAI, связанная с разработкой искусственного интеллекта, представила нейросеть Jukebox (с англ. “музыкальный автомат”).

Эта нейросеть способна генерировать музыку (в том числе — пение) в различных жанрах и стилях. Так, в Jukebox можно внести данные о жанре, артисте, и текст песни, и на выходе получить сгенерированную композицию. С примерами сгенерированных OpenAI песен можно ознакомиться по ссылке.

Для обучения нейросети была использована база данных из 1.2 миллионов песен (преимущественно на английской языке), включая метаданные (имя артиста, жанр, год публикации, ключевые слова, описывающие настроение песни) и текст песни.

Редакция американского онлайн-журнала о науке и технике Futurism в своем материале о Jukebox отметила, что это — “невероятный технологический подвиг”. В то же время подборка треков, которыми поделилась компания OpenAI, редакции журнала не понравилась.

Потому журналисты обратились к компании с просьбой записать специально для них необычный трек — хит Бритни Спирс “Toxic”, выпущенный в 2003 году, в исполнении популярного американский эстрадного певца Фрэнка Синатры (1915 — 1998).

OpenAI согласились сделать это. Вот что получилось:

Напомним, как звучит оригинал: