Netflix готовит десятки премьер: что посмотреть в апреле

Стриминговый сервис Netflix готов начать сезон самых ожидаемых премьер. В частности, в апреле зрителей ждут десятки новинок.

Об этом сообщают #Буквы.

В апреле платформа запускает 2 сезон любимого реалити-сериала “The Circle” (“Круг”). Кроме того, Netflix планирует апрельскую премьеру трибьют-концерта Dolly Parton MusiCares. Зрителей также порадуют новым документальным фильмом об исследователе Дэвиде Аттенборо, а также лентой “Тень и кость”.

Премьеры будут появляться на Netflix постепенно в течение всего месяца.

1 апреля:

Волшебные Анды: 2 сезон;

Шуточные встречи: 2 сезон;

Tersanjung The Movie;

Изношенные истории;

Cop Out;

Друзья с преимуществами;

коварный;

Юридическая блондинка;

Лепрекон;

Пианист;

Знание;

Секреты больших британских замков: 1 сезон;

Жена путешественника во времени;

Большая счастливая семья Мадла Тайлера Перри;

Белый парень;

Всегда говори “да”.

2-7 апреля:

Бетонный ковбой;

Просто скажи “да”;

Мадам Клод;

Змея;

Небо высоко;

Побег с планеты Земля;

То, что лежит ниже;

Кодированное предубеждения;

Воссоединение семьи: Часть 3;

Последние дети на Земле: счастливого апокалипсиса;

Большой день: Коллекция 2;

Долли Партон: дань MusiCares;

Snabba Cash;

Это ограбление: крупнейший в мире художественный разбойник;

Свадебный тренер.

8-15 апреля:

Путь домашнего мужа;

Вы когда-нибудь видели светлячков?;

Ночь в раю;

Сила грома;

Вставка;

Диана: Интервью, которое всколыхнуло мир;

Новые боги: Нежа Возрожденная;

Ники, Рики, Дики и Рассвет: Сезоны 1-4;

Бейкер и красавица 1 сезон;

Мощный экспресс: 3 сезон;

Моя любовь: шесть историй настоящей любви;

Круг 2 сезон;

Папа перестань меня смущать!;

Юридическая школа;

Душа;

Почему ты убил меня?;

Темный город под ритмом;

Мастер;

Ехать или умереть.

16-23 апреля:

Арло мальчик-аллигатор;

Ajeeb Daastaans;

Барби и Челси: Затерянный день рождения;

Багровый пик;

Быстрые гонщики: 4 сезон: Мексика;

Into the Beat;

Пик;

Синхронный;

Почему ты такой;

Жена хранителя зоопарка;

Луис Мигель – Сериал: 2 сезон;

Мисс Слоун;

Маски PJ: 3 сезон;

Мир коалы Иззи: 2 сезон;

Ноль;

Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо;

Остановленный пассажир;

Heroes: Silence и Rock & Roll;

Тень и кость;

Скажи мне, когда.

27-30 апреля:

Август: округ Осейдж;

Битва за Лос-Анджелес;

Fatma;

Иди! Иди! Кори Карсон: 4 сезон;

Sexify;

Учебник по сну в головном пространстве;

Что слышали и видели;

Ясуко;

Невиновный;

Митчеллз против машин;

Домашние звезды;

Неприметный Хуанкини: 2 сезон.