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Netflix готовит десятки премьер: что посмотреть в апреле

Стриминговый сервис Netflix готов начать сезон самых ожидаемых премьер. В частности, в апреле зрителей ждут десятки новинок.

Четверг, 25 марта 2021, 18:29

Об этом сообщают #Буквы.

В апреле платформа запускает 2 сезон любимого реалити-сериала “The Circle” (“Круг”). Кроме того, Netflix планирует апрельскую премьеру трибьют-концерта Dolly Parton MusiCares. Зрителей также порадуют новым документальным фильмом об исследователе Дэвиде Аттенборо, а также лентой “Тень и кость”.

Премьеры будут появляться на Netflix постепенно в течение всего месяца.

1 апреля:

  • Волшебные Анды: 2 сезон;
  • Шуточные встречи: 2 сезон;
  • Tersanjung The Movie;
  • Изношенные истории;
  • Cop Out;
  • Друзья с преимуществами;
  • коварный;
  • Юридическая блондинка;
  • Лепрекон;
  • Пианист;
  • Знание;
  • Секреты больших британских замков: 1 сезон;
  • Жена путешественника во времени;
  • Большая счастливая семья Мадла Тайлера Перри;
  • Белый парень;
  • Всегда говори “да”.

2-7 апреля:

  • Бетонный ковбой;
  • Просто скажи “да”;
  • Мадам Клод;
  • Змея;
  • Небо высоко;
  • Побег с планеты Земля;
  • То, что лежит ниже;
  • Кодированное предубеждения;
  • Воссоединение семьи: Часть 3;
  • Последние дети на Земле: счастливого апокалипсиса;
  • Большой день: Коллекция 2;
  • Долли Партон: дань MusiCares;
  • Snabba Cash;
  • Это ограбление: крупнейший в мире художественный разбойник;
  • Свадебный тренер.

8-15 апреля:

  • Путь домашнего мужа;
  • Вы когда-нибудь видели светлячков?;
  • Ночь в раю;
  • Сила грома;
  • Вставка;
  • Диана: Интервью, которое всколыхнуло мир;
  • Новые боги: Нежа Возрожденная;
  • Ники, Рики, Дики и Рассвет: Сезоны 1-4;
  • Бейкер и красавица 1 сезон;
  • Мощный экспресс: 3 сезон;
  • Моя любовь: шесть историй настоящей любви;
  • Круг 2 сезон;
  • Папа перестань меня смущать!;
  • Юридическая школа;
  • Душа;
  • Почему ты убил меня?;
  • Темный город под ритмом;
  • Мастер;
  • Ехать или умереть.

16-23 апреля:

  • Арло мальчик-аллигатор;
  • Ajeeb Daastaans;
  • Барби и Челси: Затерянный день рождения;
  • Багровый пик;
  • Быстрые гонщики: 4 сезон: Мексика;
  • Into the Beat;
  • Пик;
  • Синхронный;
  • Почему ты такой;
  • Жена хранителя зоопарка;
  • Луис Мигель – Сериал: 2 сезон;
  • Мисс Слоун;
  • Маски PJ: 3 сезон;
  • Мир коалы Иззи: 2 сезон;
  • Ноль;
  • Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо;
  • Остановленный пассажир;
  • Heroes: Silence и Rock & Roll;
  • Тень и кость;
  • Скажи мне, когда.

27-30 апреля:

  • Август: округ Осейдж;
  • Битва за Лос-Анджелес;
  • Fatma;
  • Иди! Иди! Кори Карсон: 4 сезон;
  • Sexify;
  • Учебник по сну в головном пространстве;
  • Что слышали и видели;
  • Ясуко;
  • Невиновный;
  • Митчеллз против машин;
  • Домашние звезды;
  • Неприметный Хуанкини: 2 сезон.

Ранее стриминговый сервис Netflix запустил собственную версию TikTok, в которой можно смотреть забавные ролики из фильмов и сериалов.

  • Стриминговий сервис Netflix разработал и начал тестировать функцию, направленную ​​на предотвращение использования одного аккаунта с подпиской несколькими людьми.
Теги: прем'єра, Netflix

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