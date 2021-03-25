Netflix готовит десятки премьер: что посмотреть в апреле

Об этом сообщают #Буквы.
В апреле платформа запускает 2 сезон любимого реалити-сериала “The Circle” (“Круг”). Кроме того, Netflix планирует апрельскую премьеру трибьют-концерта Dolly Parton MusiCares. Зрителей также порадуют новым документальным фильмом об исследователе Дэвиде Аттенборо, а также лентой “Тень и кость”.
Премьеры будут появляться на Netflix постепенно в течение всего месяца.
1 апреля:
- Волшебные Анды: 2 сезон;
- Шуточные встречи: 2 сезон;
- Tersanjung The Movie;
- Изношенные истории;
- Cop Out;
- Друзья с преимуществами;
- коварный;
- Юридическая блондинка;
- Лепрекон;
- Пианист;
- Знание;
- Секреты больших британских замков: 1 сезон;
- Жена путешественника во времени;
- Большая счастливая семья Мадла Тайлера Перри;
- Белый парень;
- Всегда говори “да”.
2-7 апреля:
- Бетонный ковбой;
- Просто скажи “да”;
- Мадам Клод;
- Змея;
- Небо высоко;
- Побег с планеты Земля;
- То, что лежит ниже;
- Кодированное предубеждения;
- Воссоединение семьи: Часть 3;
- Последние дети на Земле: счастливого апокалипсиса;
- Большой день: Коллекция 2;
- Долли Партон: дань MusiCares;
- Snabba Cash;
- Это ограбление: крупнейший в мире художественный разбойник;
- Свадебный тренер.
8-15 апреля:
- Путь домашнего мужа;
- Вы когда-нибудь видели светлячков?;
- Ночь в раю;
- Сила грома;
- Вставка;
- Диана: Интервью, которое всколыхнуло мир;
- Новые боги: Нежа Возрожденная;
- Ники, Рики, Дики и Рассвет: Сезоны 1-4;
- Бейкер и красавица 1 сезон;
- Мощный экспресс: 3 сезон;
- Моя любовь: шесть историй настоящей любви;
- Круг 2 сезон;
- Папа перестань меня смущать!;
- Юридическая школа;
- Душа;
- Почему ты убил меня?;
- Темный город под ритмом;
- Мастер;
- Ехать или умереть.
16-23 апреля:
- Арло мальчик-аллигатор;
- Ajeeb Daastaans;
- Барби и Челси: Затерянный день рождения;
- Багровый пик;
- Быстрые гонщики: 4 сезон: Мексика;
- Into the Beat;
- Пик;
- Синхронный;
- Почему ты такой;
- Жена хранителя зоопарка;
- Луис Мигель – Сериал: 2 сезон;
- Мисс Слоун;
- Маски PJ: 3 сезон;
- Мир коалы Иззи: 2 сезон;
- Ноль;
- Жизнь в цвете с Дэвидом Аттенборо;
- Остановленный пассажир;
- Heroes: Silence и Rock & Roll;
- Тень и кость;
- Скажи мне, когда.
27-30 апреля:
- Август: округ Осейдж;
- Битва за Лос-Анджелес;
- Fatma;
- Иди! Иди! Кори Карсон: 4 сезон;
- Sexify;
- Учебник по сну в головном пространстве;
- Что слышали и видели;
- Ясуко;
- Невиновный;
- Митчеллз против машин;
- Домашние звезды;
- Неприметный Хуанкини: 2 сезон.
Ранее стриминговый сервис Netflix запустил собственную версию TikTok, в которой можно смотреть забавные ролики из фильмов и сериалов.
- Стриминговий сервис Netflix разработал и начал тестировать функцию, направленную на предотвращение использования одного аккаунта с подпиской несколькими людьми.