Netflix назвал дату выхода четвертого сезона «Короны»

Ролик опубликован на YouYube-канале сервиса.
Сериал “Корона” — это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.
Так, роль Елизаветы II в четвертом сезоне снова исполнит Оливия Колман.
В этом сезоне также появится Маргарет Тэтчер, которую играет Джиллиан Андерсон, а также юная Диана Спенсер, роль которой исполнит Эмма Коррин.
Четвертый сезон ”Короны” выйдет на Netflix 15 ноября.
- Исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II, “Корона” решили продлить на 6 сезон.