Netflix назвал дату выхода четвертого сезона «Короны»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона исторического сериала ”Корона” и назвал дату его выхода.

Ролик опубликован на YouYube-канале сервиса.

Сериал “Корона” — это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.

Так, роль Елизаветы II в четвертом сезоне снова исполнит Оливия Колман.

В этом сезоне также появится Маргарет Тэтчер, которую играет Джиллиан Андерсон, а также юная Диана Спенсер, роль которой исполнит Эмма Коррин.

Четвертый сезон ”Короны” выйдет на Netflix 15 ноября.