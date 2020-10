Перечень фильмов опубликован на сайте компании.

Туда вошли 25 картин:

The Boys in the Band / Оркестранты

Da-5-bloods / Пятеро одной крови

Тhe Devil All The Time / Дьявол всегда здесь

Dick Johnson Is Dead / Дик Джонсон мертв

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga / Евровидение: История огненной саги

The Forty-Year-Old Version / Версия 40-летней давности

The Half of It / Половина

I’m No Longer Here / Я больше не буду

I’m Thinking of Ending Things / Я подумываю со всем этим покончить

Lost Girls / Потерянные девушки

Miss Americana / Мисс Американа

The Old Guard / Бессмертная гвардия

Rebecca / Ребекка

The Trial of the Chicago 7 / Суд над чикагской семеркой

Документальные:

Athlete A / Атлет А

Becoming / Становление

Crip Camp: The Disability Revolution / Особый лагерь: Революция инвалидности

Disclosure / Разоблачение

Father Soldier Son / Отец Солдат Сын

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado / Мучо Мучо Амор: Легенда о Вальтере Меркадо

Rising Phoenix / Восходящий Феникс

The Social Dilemma / Социальная дилемма

Анимационные:

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / Барашек Шон: Фермагеддон

Over the Moon /Путешествие на Луну

The Willoughbys / Семья Уиллоби