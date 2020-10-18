Об этом сообщила компания в Twitter.
“За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к “Сестре Рэтчед”, что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года”, — говорится в сообщении.
Премьера состоялась 18 сентября. Сериал является приквелом фильма Милоша Формана “Пролетая над гнездом кукушки”, снятого по роману писателя Кена Кизи.
Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая в фильме “12 лет рабства” и сериалах “Отчаянные домохозяйки”, “Американская история ужасов” и “Американская история преступлений”.
- Ранее сообщалось, что студия DreamWorks показала первый трейлер анимационного фильма “Семейка Крудс: Новая эра” (The Croods 2: A New Age), который является продолжением мультфильма 2013 года “Семейка Крудс”.