Об этом Netflix заявил на своей официальной странице в Twitter.

“Новый живой сериал “Resident Evil”, основанный на легендарной франшизе ужасов Capcom, выходит на Netflix”, — сообщили в компании.

Netflix опубликовал фотографию сценария будущего сериала и отметил, что он будет состоять из 8 частей, каждая серия будет длиться час.

Также известно, что события в нем будут завиваться в Нью Раккун-Сити, а в центре сюжета — дочери Альберта Вескера — одного из главных антагонистов игры.

Актерский состав сериала и дата его выхода пока неизвестны.

Напомним, Resident Evil — это серия видеоигр и медиафраншиза, созданная Синдзи Миками и Токур Фудзивара и разработанная компанией Capcom. Франшиза включает серию игр жанра хоррор, а также художественные фильмы, анимационные фильмы, комиксы, новеллы, аудио-драмы и другую сопутствующую продукцию. История концентрируется на борьбе с зомби и мутантами.

Первая игра Resident Evil была выпущена в 1996 году. События развивались в городке Раккун-Сити. Франшиза выросла до многочисленных продолжений в разных жанрах, которые включали элементы экшена, исследования и решения головоломок, а также сюжетные линии, вдохновленные фильмами ужасов.

В течение 2002-2016 годов было выпущено шесть художественных фильмов. Впоследствии вышли сиквелы “Обитель зла — 2: Апокалипсис” (2004), “Обитель зла — 3” (2007), “Обитель зла — 4: Жизнь после смерти” (2010), “Обитель зла: Возмездие” (2012), “Обитель зла: Последняя глава “(2017). Главную роль во всех фильмах сыграла Мила Йовович. Четыре из шести фильмов снимал британский режиссер Пол Андерсон.