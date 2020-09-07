Стриминговый сервис Netflix опубликовал кадры первого за последние шесть лет фильма Дэвида Финчера "Манк".

Кадры появились в Twitter-аккаунте Netflix.

Сценарий фильма в 1990-х написал отец режиссера Джек Финчер, но он умер до начала производства.

В главной роли снялся Гэри Олдман, он играет голливудского сценариста и критика Хермана Манкевича. Также в фильме снялись актеры Аманда Сейфрид, Лили Коллинз, Том Пелфри, Том Берк, Чарльз Дэнс.

Сюжет разворачивается в 30-х годах ХХ века. Сценарист и критик Херман Манкевич пытается вовремя завершить сценарий культового фильма Орсона Уэллса “Гражданин Кейн”.

Ожидается, что премьера состоится в октябре 2020 года.