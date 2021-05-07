Відео з’явилося на Youtube-каналі сервісу.
За сюжетом, події відбуваються у кімнаті Національної лабораторії Хоукінса. Діти з паранормальними здібностями граються дивними іграшками. Раптом вони чують фразу Мартіна Бреннера: “Одинадцята, ти слухаєш?”.
Наразі Netflix не оголошує дату прем’єри серіалу. Однак в кінці ролику з’являється незрозуміла цифрова комбінація – 002/004.
- Раніше зірка серіалу “Дуже дивні справи” Гейтен Матараццо розкрив деякі деталі знімального процесу 4 сезону. Матараццо, який грає Дастіна Хендерсона, сказав, що у 4 сезоні “Дуже дивні справи” стануть ще більш серйозним. Він зазначив, що герої підросли, а це означає, що й серіал тепер здаватиметься більш “зрілим”, ніж раніше.