Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер четвертого сезону одного з найпопулярніших серіалів “Дуже дивні справи”.

Відео з’явилося на Youtube-каналі сервісу.

За сюжетом, події відбуваються у кімнаті Національної лабораторії Хоукінса. Діти з паранормальними здібностями граються дивними іграшками. Раптом вони чують фразу Мартіна Бреннера: “Одинадцята, ти слухаєш?”.

Наразі Netflix не оголошує дату прем’єри серіалу. Однак в кінці ролику з’являється незрозуміла цифрова комбінація – 002/004.