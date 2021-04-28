Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.
У літню програму увійшли фільми: “Армія мерців” Зака Снайдера, “Останній найманець” з Жаном-Клодом Ван Даммом, “Крихітка” з Джейсоном Момоа, “Побачене і почуте” з Амандою Сейфрід, “Кисень” з Мелані Лоран, трилери “Жінка у вікні” з Емі Адамс та “Крижана дорога” з Ліамом Нісоном та інші.
Також планується випуск мультфільмів “Мітчелли проти машин”, “Віво”, “Мисливці на тролів: Повстання титанів”.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фантастичного трилера “Кисень” з Мелані Лоран в головній ролі.
- Також платформа представила трейлер другого сезону мультсеріалу “Любов. Смерть. Роботи” (Love, Death & Robots).