Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер з кадрами всіх фільмів, які вийдуть влітку цього року. Сервіс планує випускати картини щотижня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

У літню програму увійшли фільми: “Армія мерців” Зака Снайдера, “Останній найманець” з Жаном-Клодом Ван Даммом, “Крихітка” з Джейсоном Момоа, “Побачене і почуте” з Амандою Сейфрід, “Кисень” з Мелані Лоран, трилери “Жінка у вікні” з Емі Адамс та “Крижана дорога” з Ліамом Нісоном та інші.

Також планується випуск мультфільмів “Мітчелли проти машин”, “Віво”, “Мисливці на тролів: Повстання титанів”.